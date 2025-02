“Il Napoli progetta il futuro: Nuovo centro sportivo in arrivo a Castel Volturno”

Il Napoli sta pianificando la costruzione di un nuovo centro sportivo a Castel Volturno. Attualmente, il club utilizza una struttura in affitto che scadrà nel 2026, spingendo il presidente Aurelio De Laurentiis a cercare una soluzione permanente.

Recentemente, De Laurentiis ha incontrato Francesco Coppola, proprietario di terreni nella località “La Piana” a Castel Volturno, per discutere dell’acquisizione di un’area di circa 200.000 metri quadrati destinata al nuovo centro sportivo. Questa zona è già predisposta per progetti sportivi, il che potrebbe facilitare l’iter burocratico.

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha espresso il desiderio di mantenere il Napoli nella città, sottolineando l’importanza del club per il prestigio e lo sviluppo del territorio. Ha inoltre evidenziato che il piano regolatore è stato approvato e non ci sono vincoli urbanistici o ambientali che ostacolerebbero l’inizio dei lavori.

Nonostante le trattative in corso, la famiglia Coppola non ha ancora manifestato l’intenzione di vendere le strutture attuali.

Pertanto, De Laurentiis sta valutando diverse opzioni per garantire al Napoli una sede di allenamento di proprietà entro la scadenza dell’attuale contratto di affitto.

La realizzazione di un centro sportivo di proprietà rappresenta una priorità per il club, sia per migliorare le infrastrutture a disposizione della prima squadra e del settore giovanile, sia per consolidare la presenza del Napoli nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

(Andrea Salvatore Guerriero)