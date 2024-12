Il Napoli allunga in classifica: McTominay decide la sfida contro il Torino

Il Napoli di Antonio Conte continua la sua marcia trionfale in Serie A, conquistando una vittoria di misura ma preziosa contro il Torino. Il gol decisivo porta la firma di Scott McTominay, che al 31’ del primo tempo trafigge Milinkovic con un sinistro chirurgico. Tre punti che proiettano gli azzurri a +4 sulle inseguitrici, in attesa delle partite di Fiorentina, Inter e Atalanta.

La partita si apre con un Torino voglioso di riscatto, ma incapace di concretizzare. Il Napoli prendere progressivamente il controllo del gioco. Kvaratskhelia e Politano si rivelano spine nel fianco della difesa granata, con il georgiano particolarmente ispirato ma poco preciso al tiro.

Dopo una serie di interventi provvidenziali di Milinkovic, il Napoli rompe l’equilibrio. È McTominay a sbloccare il risultato con un sinistro dal limite dell’area, frutto di un’azione corale ben orchestrata. Il Torino tenta una reazione, ma una clamorosa occasione sciupata da Coco – a porta praticamente vuota – e l’offside ravvisato dal guardalinee lasciano i granata a mani vuote.

Nel secondo tempo, Paolo Vanoli prova a cambiare l’inerzia con l’ingresso di Lazaro, ma il Torino non riesce a trovare il guizzo decisivo. Il Napoli, invece, si dimostra solido e pragmatico, sfruttando le ripartenze per mettere ulteriormente in difficoltà la difesa avversaria.

Milinkovic continua la sua personale battaglia contro gli attaccanti azzurri, salvando su un colpo di testa ravvicinato di Olivera. Dall’altra parte, Meret vive un pomeriggio relativamente tranquillo, grazie a una difesa ben organizzata che neutralizza le poche iniziative dei padroni di casa.

Nel finale, Neres trova la rete del raddoppio, ma il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico. Il triplice fischio sancisce il successo del Napoli, che ora può godersi i risultati delle rivali con la consapevolezza di avere una leadership consolidata.

Con una difesa imperforabile e un attacco capace di colpire nei momenti cruciali, il Napoli si candida seriamente al titolo. La prossima giornata vedrà gli azzurri impegnati in un’altra sfida delicata, ma per ora il primato è saldo, e l’entusiasmo tra i tifosi partenopei è alle stelle.

(Andrea Salvatore Guerriero)