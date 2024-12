Avellino celebra la Giornata Internazionale della Disabilità con un evento speciale al Caffè Sociale Hope

In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, martedì 3 dicembre ad Avellino si terrà un importante appuntamento dedicato all’inclusione e alla riflessione. Alle ore 17:30, presso il Caffè Sociale “Hope”, si svolgerà la presentazione del libro “Tutto nasce dal mio cuore”, scritto da Giuseppe Iannuzzi, un giovane di 34 anni diversamente abile originario di Santo Stefano del Sole.

Un libro nato dal cuore e dalla resilienza

Il volume, realizzato durante il periodo della pandemia, raccoglie pensieri, riflessioni e parole che raccontano la forza, la sensibilità e la profondità dell’autore. Giuseppe Iannuzzi, con il suo primo libro, si pone l’obiettivo di offrire un momento di confronto e condivisione, invitando i presenti a riflettere sui temi della disabilità, della resilienza e dell’inclusione.

Un evento aperto a tutti

L’iniziativa è promossa dal M.I.D. (Movimento Italiano Disabili) in collaborazione con Avellino per il Mondo. Si tratta di un’occasione per abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche culturali, e per sottolineare l’importanza di una società più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

L’evento si terrà presso il Caffè Equo e Solidale “Hope”, un luogo simbolo di aggregazione e partecipazione sociale, che incarna i valori di solidarietà e uguaglianza.

Un invito alla cittadinanza

Il M.I.D. conclude il suo invito con un messaggio chiaro: “Non mancate, nessuno escluso. Avellino oltre le barriere.” La cittadinanza è chiamata a partecipare numerosa per rendere omaggio a un evento che celebra il valore dell’inclusione e della partecipazione attiva.

Non resta che segnare in agenda l’appuntamento: martedì 3 dicembre, ore 17:30, per vivere un pomeriggio all’insegna della sensibilizzazione e della condivisione. Un’occasione preziosa per riflettere e avvicinarsi al mondo della disabilità con uno sguardo più profondo e consapevole.