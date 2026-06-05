Il Movimento Apostolico Ciechi (MAC), Premio Antonio Muñoz 2025: riconoscimento a Flavio Marcedola per l’impegno scolastico e l’inclusione

Il Movimento Apostolico Ciechi, in esecuzione del legato Antonio Munoz, ha istituito un premio, allo stesso intitolato, avente la finalità di sottolineare e promuovere il valore culturale e sociale della qualità della formazione e dell’ inclusione scolastica delle persone con disabilità visive.

Il 4 giugno nel salone delle riunioni della parrocchia San Biagio in Nola, si è celebrata la premiazione dello studente Flavio Marcedola, iscritto alla classe quarta dell’ I.S.I.S. Albertini-Nola. Il Consiglio Direttivo ha ricevuto il giovane ed i suoi familiari, ai quali ha consegnato la ” pergamena ufficiale del riconoscimento “, che è stata accompagnata da un premio consistente in euro 500,00. ” La nostra associazione con il premio Munoz rende tangibile il proprio impegno nel campo della inclusione scolastica “, dichiara il presidente diocesano Vincenzo Serpico ” che quest’anno si realizza nel riconoscimento assegnato ad un giovane ipovedente del nostro territorio”. A corredo della premiazione i presenti hanno avuto modo di sottolineare le iniziative del MAC anche in merito alle attività nel campo della dottrina sociale della Chiesa e nella cooperazione con

i popoli più svantaggiati del mondo.

L’assistente ecclesiastico parr. Salvatore Bianco ha avuto modo di sottolineare i valori morali e cristiani del gruppo di volontari che, alla pari fra vedenti e non vedenti procedono in un ” virtuale cammino ” segnato dal rispetto del prossimo e dalla prospettiva di un mondo da migliorare per le persone diversamente abili.

Filippo Vese