Lauro: Un prestigioso traguardo per Angela Grasso: conseguita la Laurea in Giurisprudenza

La neo dottoressa ha discusso una tesi in Diritto Processuale Civile. La gioia della famiglia e il commosso ricordo del nonno Gaetano.

È un giorno di grande festa per Angela Grasso e per tutta la sua famiglia, che celebra con orgoglio il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un importante traguardo accademico, raggiunto al termine di un percorso affrontato con impegno, dedizione e determinazione, culminato nella discussione della tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo “Il litisconsorzio alternativo passivo nelle fasi di gravame”.

La laurea segna il coronamento di anni di studio e rappresenta l’inizio di un nuovo percorso ricco di opportunità e ambiziosi obiettivi. Un successo che premia il talento, la costanza e la passione con cui Angela ha costruito il proprio cammino universitario.

Nel giorno della festa, la famiglia rivolge un pensiero carico di affetto al caro nonno Gaetano, il cui ricordo continua a vivere nel cuore di tutti. La certezza è che oggi avrebbe condiviso con immenso orgoglio la gioia per questo prestigioso traguardo, accompagnando idealmente Angela in uno dei momenti più belli della sua vita.

A esprimere le più sentite congratulazioni sono zia Tiziana, lo zio Marino e i cugini Tommaso e Rosa, che augurano alla neo dottoressa un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali, con l’auspicio che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di successi.

Anche la Redazione si unisce con piacere ai festeggiamenti e rivolge ad Angela Grasso le più vive congratulazioni per il brillante risultato conseguito, augurandole un futuro professionale e personale ricco di importanti traguardi.