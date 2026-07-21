Mugnano del Cardinale, Maria SS. delle Grazie torna sul trono: domani l’ultimo atto dei festeggiamenti patronali

MUGNANO DEL CARDINALE – Sarà una serata intensa di fede, tradizione e partecipazione popolare quella di domani, 22 luglio, quando si concluderanno ufficialmente i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie con il tradizionale e suggestivo ritorno della Patrona sul suo trono nel Santuario.

Il programma prenderà il via alle ore 20 con la breve processione lungo Viale De Lucia, che accompagnerà la sacra effige fino a Piazza Umberto I, dove sarà celebrata la Santa Messa alla presenza della comunità e dei numerosi fedeli.

Al termine della celebrazione, dopo un breve spettacolo pirotecnico ai piedi della scalinata del Santuario, prenderà il via uno dei momenti più emozionanti dell’intero anno religioso mugnanese: la risalita della Madonna verso il Santuario di Maria Santissima delle Grazie, fino al trono che custodirà nuovamente la sacra effige.

Un rito che ogni anno si rinnova tra commozione e devozione e che vede protagonisti i cullatori, i giovani, i volontari e l’intero popolo mariano, chiamati ad accompagnare la Patrona nell’ultimo tratto del suo cammino, tra preghiere, applausi e un profondo senso di appartenenza.

Il Comitato Festa Maria SS. delle Grazie invita tutta la cittadinanza a prendere parte a questo appuntamento conclusivo, rivolgendo fin da ora un sentito ringraziamento ai cullatori, ai ragazzi che parteciperanno alla risalita, ai volontari e a tutti coloro che, con la loro presenza, contribuiranno a vivere e custodire una tradizione che rappresenta uno dei simboli più autentici della fede e dell’identità di Mugnano del Cardinale.

Con il ritorno di Maria Santissima delle Grazie sul suo trono, si chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 dei festeggiamenti patronali, lasciando alla comunità il ricordo di giorni vissuti all’insegna della devozione, della condivisione e dell’amore verso la propria Patrona.