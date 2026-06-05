Giornata Nazionale dello Sport, iniziative anche a Pollena Trocchia. Appuntamento domenica 7 giugno al Parco “Don Michele Mauro Sannino”

Camminata metabolica, ginnastica e danza per bambini, pilates e functional training, aerobica e parkour, danza sportiva e moderna, capoeira. Saranno queste le attività e le discipline protagoniste dell’evento organizzato a Pollena Trocchia domenica 7 giugno in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, evento promosso in tutta Italia dal CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Organizzato dall’assessore allo sport Salvatore Auriemma coadiuvato dall’assessore alla pubblica istruzione Arturo Cianniello, l’appuntamento di Pollena Trocchia, ospitato nel parco ludico ricreativo “Don Michele Mauro Sannino”, in località Parco Europa, prevede partenza alle ore 9 ed eventi per l’intera mattinata grazie all’adesione delle associazioni sportive Energy Dance & Fitness ASD, Instep ASD, Sensual Dance Accademy, IPF Accademy ASD, Palestra Paparo ASD, Start Studio di Fisioterapia e Jamaica Dance ASD, tutte con sede a Pollena Trocchia e che hanno risposto positivamente all’invito del comune. «Sarà una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline coinvolte e l’obiettivo dichiarato di valorizzare la funzione che riveste lo sport, quale fattore di crescita e di arricchimento di ogni singola persona, di miglioramento delle qualità della vita e di potenziamento della società civile» ha detto Salvatore Auriemma, assessore allo sport del comune di Pollena Trocchia. «Domenica mattina, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, il parco “Don Michele Mauro Sannino” diventerà una vera e propria palestra a cielo aperto pronta ad ospitare associazioni sportive, atleti, appassionati e semplici curiosi con un programma ricco di eventi per tutte le età: un’occasione di svago, socializzazione, ma soprattutto promozione dei valori di cui lo sport è sinonimo: rispetto, lealtà, lavoro di squadra, disciplina e sacrificio» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, invitando l’intera cittadinanza a prendere parte all’iniziativa, ad accesso libero e gratuito.