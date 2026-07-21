U.S. Avellino. In prestito dal Venezia la punta ceca Daniel Fila

21/07/2026 binews.it ATTUALITA', Calcio, Calcio Avellino, Calcio Avellino, EVIDENZA, SPORT 0

U.S. Avellino. In prestito dal Venezia la punta ceca Daniel Fila

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia F.C. , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Fila.

Nato a Brno (Repubblica Ceca) il 21 agosto 2002, l’attaccante è cresciuto nelle giovanili dello Zbrojovka Brno, club con cui ha mosso i primi passi nella Chance Liga (massimo campionato della Repubblica Ceca).U.S. Avellino. In prestito dal Venezia la punta ceca Daniel Fila

Successivamente, sempre nel proprio paese di origine, ha indossato le maglie di Slavia Praga, Mlada Boleslav e Teplice.

Nella stagione 2024/2025 è arrivato in Italia acquistato dal Venezia, club con cui ha collezionato 10 presenze e 2 gol in serie A.

L’anno scorso ha giocato per la prima volta in serie B, nei primi sei mesi a Venezia e nei secondi ad Empoli, mettendo a referto in totale 27 presenze, 4 gol ed 1 assist.

Inoltre, nel corso della sua carriera, è stato punto fermo della nazionale u21 della Repubblica Ceca con la quale è sceso in campo per 24 gare mettendo a segno 11 gol.

Benvenuto in Irpinia Daniel!