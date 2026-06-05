Comune di Sarno sciolto per infiltrazioni camorristiche, l’appello di Forza Italia: “Va ripristinata la legalità in città”

Giuseppe Agovino, vice coordinatore provinciale di Forza Italia, e Aniello Buonaiuto, dirigente regionale del partito, intervengono dopo la decisione del Consiglio dei ministri di sciogliere il Comune di Sarno per presunti condizionamenti e infiltrazioni della criminalità organizzata, esprimendo un giudizio di forte preoccupazione e richiamando la necessità di un percorso di trasparenza e ripristino istituzionale.

«Si tratta di una vicenda che colpisce duramente l’immagine del territorio e che impone responsabilità e sobrietà nei toni» afferma Agovino.

«È indispensabile evitare qualsiasi strumentalizzazione politica, ma al tempo stesso non si può ignorare la gravità di quanto emerge, che richiede un impegno chiaro per il ripristino della legalità amministrativa» prosegue.

Sulla stessa linea Aniello Buonaiuto, che sottolinea come la fase che si apre richieda attenzione e coesione istituzionale.

«Lo scioglimento di un Comune è sempre un atto estremo, che fotografa una situazione complessa e delicata e che deve spingere tutte le forze politiche a una riflessione seria» dichiara.

«Forza Italia continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, chiedendo che si lavori rapidamente per restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni e piena funzionalità democratica» conclude.