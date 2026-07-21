Forino (AV): Padre Jean Claude Ndayismine ” L’ incendio nei pressi del Santuario di San Nicola , un incomprensibile atto di cui si fa fatica a comprendere le ragioni “Ma

È ancora scosso, incredulo , turbato Padre Jean Claude Ndayismine rettore del Santuario di San Nicola , tanto che non si riesce a capacitare sul grave incendio occorso nei pressi dello stesso Santuario. Un fatto di una inaudita gravità riflettendo a mente fredda come asserisce lo stesso rettore ” Voglio trovare un perché a tutto questo , una ragione , un filo logico che ha spinto ad un atto così paradossale e incomprensibile. Ieri l’ abbiamo scampata bene solo grazie al coraggio di tanti devoti di Forino

quali Nicoletta Galietta , Pellegrino Peluso , Michele Marinetto , Francesco Peluso , Sabatino Peluso , David Galietta , Antonio Galietta, Gennaro Riccardi, Nicola Riccardi , Giovanni Olivieri , Luigi Tornatore, Stefano Ercolino , Roberto D’Amore e stamani anche l’ Assessore Comunale Walter Apuzza i quali con botti ed autobotti piene di acqua hanno avuto la freddezza , il coraggio di domare le fiamme che stavano seriamente minacciando il Santuario. Un plauso anche ai Vigili del Fuoco che si sono attivati anche attraverso l’ elisoccorso, la Comunità Montana, i Carabinieri, ed i Carabinieri Forestali , la Protezione Civile. Un ultimo ringraziamento non posso che farlo anche al Generale Luigi Bruno il quale in queste frenetiche ore ha prestato senza sosta la sua preziosa collaborazione nonché al mio collaboratore Sabatino Mazzocca . Sembrava l’ inferno in terra , sembrava assurdo assistere ad uno spettacolo così lacrimevole visto che in quegli attimi si stava colpendo a cuore , senza un motivo, una spiegazione un ‘ intera comunità. Si stava colpendo uno dei suoi simboli identitari di tutti i forinesi ossia San Nicola ed il suo Santuario. Voglio ancora credere essere stata una mera bravata, perché al contrario sarebbe davvero un ulteriore colpo al cuore ” . Intanto continua il presidio del Santuario come le indagini dei Carabinieri che vanno avanti in maniera serrata per risalire ai motivi ed agli autori di questo deplorevole gesto . Daniele Biondi