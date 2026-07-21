“Passi d’Umanità”: l’arte come ponte di pace, inclusione e dialogo a Gesualdo.

Evento nato dalla collaborazione tra Associazione Kaos e Insieme per Avellino e l’Irpinia e patrocinato dal Comune di Gesualdo.

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, la suggestiva Casa dell’Arte – Palazzo Pisapia di Gesualdo (AV) aprirà le sue porte alla mostra d’arte “Passi d’Umanità”, uno degli appuntamenti culturali inseriti nel ricco programma della manifestazione “Saperi & Sapori”.

L’esposizione nasce con l’obiettivo di trasformare l’arte in uno spazio di incontro, riflessione e condivisione, proponendo un percorso che invita il pubblico a riscoprire i valori universali della pace, della solidarietà, dell’accoglienza e del rispetto reciproco. Il titolo Passi d’Umanità richiama il cammino comune che ogni individuo è chiamato a compiere verso una società più giusta, inclusiva e consapevole, mentre il motto dell’evento, “Un passo verso la pace”, rappresenta il filo conduttore dell’intera iniziativa.

La mostra sarà ospitata nella Casa dell’Arte di Palazzo Pisapia, luogo simbolo della cultura gesualdina, che con i suoi spazi storici offrirà una cornice di grande fascino alle opere esposte, favorendo il dialogo tra patrimonio architettonico e creatività contemporanea.

L’iniziativa è curata dalla Storica dell’Arte Emanuela Conforti e da Carmen Savino, che ha ideato un percorso espositivo capace di mettere in relazione linguaggi artistici differenti, sensibilità ed esperienze personali, accomunate dalla volontà di raccontare l’essere umano nelle sue molteplici sfaccettature.

Fondamentale anche la collaborazione con l’Associazione Kaos e Insieme per Avellino e l’Irpinia, realtà da sempre impegnate nella promozione della cultura, dell’arte e dell’inclusione sociale, che contribuiscono alla realizzazione dell’evento condividendone i valori e gli obiettivi.

Saranno protagonisti della mostra diciannove artisti provenienti da differenti esperienze creative:

Antonio Manganiello

Antonio Restaino

Antonio Spagnuolo

Carlo Gatti

Ciro Sarracino

Dorotea Virtuoso

Elia D’Elia

Emidio Natalino De Rogatis

Generoso Vella

Giuseppe Amoroso De Respinis

Ines De Leucio

Katia Mercurio

Lucio Finale

Nicola Guarino

Nicolina Giammarino

Raffaela Russo

Salvatore Mazzeo

Tonya Chiusano

Vincenzo Matarazzo

Attraverso pittura, scultura e differenti linguaggi espressivi, gli artisti offriranno al pubblico una pluralità di visioni sul tema dell’umanità, della convivenza e della speranza, dando vita a un’esposizione ricca di emozioni, colori e significati.

L’evento si inserisce all’interno di Saperi & Sapori, manifestazione che celebra le eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio irpino, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico di Gesualdo e alla promozione del turismo culturale.

“Passi d’Umanità” vuole essere molto più di una semplice mostra: intende diventare un luogo di dialogo tra artisti, cittadini e visitatori, dimostrando come l’arte possa abbattere ogni barriera culturale e sociale e diventare uno strumento concreto di crescita collettiva.