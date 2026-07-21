Mugnano del Cardinale, festa di Maria SS. del Carmelo: dal 23 al 26 luglio modifiche alla viabilità

MUGNANO DEL CARDINALE – In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, in programma dal 23 al 26 luglio, entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni religiose e civili.

Come previsto dall’ordinanza comunale, dalle ore 19:00 all’1:00 del giorno successivo, sarà istituito il divieto di transito sulla Strada Nazionale (Via Roma – Via Vittorio Emanuele) per tutti i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Nella stessa fascia oraria, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Kennedy e l’intersezione con Via San Liberatore, il transito sarà vietato a tutti i veicoli, così da garantire il regolare svolgimento delle iniziative in programma e la sicurezza dei partecipanti.

L’ordinanza prevede inoltre un percorso alternativo riservato ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate, opportunamente segnalato, per consentire la circolazione evitando il centro abitato durante gli orari di chiusura.

La Parrocchia Ascensione – Maria SS. del Carmine invita cittadini e automobilisti a programmare gli spostamenti con anticipo, rispettando la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale incaricato della gestione della viabilità.

Le modifiche resteranno in vigore per tutta la durata dei festeggiamenti, con l’obiettivo di assicurare ordine, sicurezza e una serena partecipazione agli eventi dedicati alla Vergine del Carmelo.