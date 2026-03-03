IL Movimento Apostolico Ciechi incontra il Vescovo di Pozzuoli

Alle ore 11,30 del 2 marzo il gruppo nolano del MAC ha incontrato S.E. il Vescovo di Pozzuoli Carlo Villano nella sede della Curia puteolana. Di fronte alle acque del mare flegreo il presidente Vincenzo Serpico, il vicepresidente Filippo Vese, la segretaria diocesana Maria Serpico e la simpatizzante Anna Iannuzzi, hanno portato al Vescovo di Pozzuoli la proposta articolata, mirante alla costituzione di un nuovo gruppo.

Grazie alla disponibilità di S.E. Carlo Villano Vi è stato un colloquio fraterno, nel quale gli aderenti del MAC di Nola hanno rappresentato ” il messaggio statutario “, con il quale si vorrebbe fondare in Campania un terzo gruppo da affiancare a quelli già esistenti da tempo nelle diocesi di Nola (NA) e di Salerno. Il reverendisdimo Prelato ha rassicurato di un Suo personale impegno in merito all’inserimento nell’ambito socio-sanitario della esperienza e del messaggio del Movimento, dando precise indicazioni alla responsabile sorella Eleonora Elefante.

Durante l’incontro il Vescovo ha ricevuto dalle mani della segreteria diocesana un copioso materiale divulgativo dell’impegno associativo a favore dei diversamente abili videolesi nella Chiesa, nella società e nella cooperazione con I popoli del cosiddetto Terzo Mondo.