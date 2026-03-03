Giornata Internazionale della Donna 2026: a Montella il convegno “Donne e precariato: una scelta imposta”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, l’ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro – promuove un importante momento di riflessione sul tema del lavoro femminile e delle sue criticità. Domenica 8 marzo 2026, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Montella (AV), si terrà il convegno dal titolo “Donne e precariato: una scelta imposta”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montella, pone al centro del dibattito una questione quanto mai attuale: la precarietà lavorativa che coinvolge in misura significativa le donne, spesso costrette ad accettare condizioni contrattuali instabili, part-time involontari e percorsi professionali frammentati per conciliare lavoro e responsabilità familiari.

Un confronto tra istituzioni e territorio

Ad aprire i lavori saranno i rappresentanti territoriali e regionali dell’ANMIL, tra cui il Presidente Territoriale di Avellino Carmine Iannece e il Presidente Regionale ANMIL Campania Patrizia Sannino, insieme al Direttore Generale ANMIL David Mosseri e al Presidente Territoriale ANMIL Napoli Giovanni Mondini.

Previsti anche gli interventi istituzionali del Sindaco di Montella e Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, dell’Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Avellino Mario Cerbone, della dirigente INAIL di Sant’Angelo dei Lombardi Enza Cuoppo, dell’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio, dell’avvocato Cinzia Capone, del pedagogista Domenico Cerullo, della Presidente provinciale AIFVS Anna Diglio Nardone e della rappresentante della Prefettura di Avellino Marica Borriello.

Un parterre ampio e qualificato che testimonia l’attenzione del territorio verso una problematica che incrocia diritti, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e dignità professionale.

Donne e lavoro: tra fragilità e resilienza

Il titolo scelto per il convegno richiama una domanda cruciale: la precarietà è davvero una scelta? Per molte donne, infatti, non si tratta di una libera opzione, ma di una condizione imposta da un mercato del lavoro che ancora oggi presenta forti disparità di genere. Contratti a termine, retribuzioni inferiori, difficoltà di accesso a ruoli apicali e maggiore esposizione a lavori usuranti o meno tutelati rappresentano sfide quotidiane.

L’ANMIL, da sempre impegnata nella tutela dei lavoratori e nella promozione della cultura della sicurezza, intende così accendere i riflettori su un tema che riguarda non solo l’occupazione, ma anche la qualità della vita e l’autonomia economica delle donne.

Un momento di condivisione

Al termine del convegno è previsto un pranzo sociale presso il ristorante “Zia Carmela” di Montella, accompagnato dalla musica di DJ Nicola Escobar, per favorire un momento di convivialità e confronto informale tra i partecipanti.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate all’8 marzo e rappresenta un’importante occasione per ribadire che la parità di genere passa anche – e soprattutto – dalla stabilità e dalla sicurezza nel lavoro.

Per informazioni è possibile contattare la sede territoriale ANMIL di Avellino.