Il M.I.D. Coordinamento Regione Campania vicino alla comunità di Monteforte Irpino.

Se per qualcuno è potuta sembrare un’allerta meteo di colore giallo quella diramata ieri pomeriggio in un bollettino meteosicuramente non lo è stata, ovviamente e come testimoniano anche le foto e notizie che circolano in rete, per i cittadini di Monteforte Irpino, che ieri sera si sono ritrovati avvolti e immersi nei fiumi di pioggia che hanno dato vita a una catastrofica alluvione che ha scaturito allagamenti soprattutto di strade, tanti i disagi tante le difficoltà e criticità ma soprattutto tante le necessità e le richieste di aiuto e di soccorso da parte dei cittadini, richieste ovviamente queste prontamente accolte dal sistema di Protezione Civile Regionale e Territoriale che subito si è attivato per venir incontro alle difficoltà con proprie squadre di volontari e mezzi di soccorso e logistica, volontari a cui va il nostro sentito ringraziamento e encomio per quanto fatto, tra queste il gruppo dei Falchi Antincendio Avellino in rete di collaborazione con noi, in prima linea.

Immagini forti, agghiaccianti e da brivido quelle di ieri, una situazione talmente critica che ha portato il Sindaco di Monteforte Irpino a diramare e lanciare un invito forte e chiaro ai cittadini a restare a casa.

Da Salerno e dalla Redazione di Salerno Granata il cui Editore è il nostro Coordinatore Provinciale Salerno Dott. Calenda, è giuntoper i cittadini e per il Sindaco di Monteforte Irpino un comunicato di solidarietà e vicinanza.

Ai cittadini di Monteforte Irpino rivolgiamo la vicinanza e solidarietà di tutto il Coordinamento M.I.D. Regione Campania guidato da Giovanni Esposito, restando sin da ora disponibili a sostenere nel nostro piccolo tutte le iniziative che potrebbero rivelarsi utili per venir incontro soprattutto ai bisogni e necessità dei cittadini con disabilità, residenti nel Comune di Monteforte Irpino, comune dove risiedono anche nostri simpatizzanti, utenti e iscritti.