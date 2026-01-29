Il Forum propone servizi per le persone disabili ad Avella

Nel giorno in cui il Forum delle persone disabili incontra l’assessore alle politiche sociali per discutere della fattibilità del progetto “Insieme”, destinato ai giovani-adulti con difficoltà del territorio, si coglie l’occasione per proporre all’Amministrazione Biancardi una serie di servizi per le persone con handicap e i loro nuclei di appartenenza.

È necessario istituire la figura del “Garante”, super partes rispetto al potere amministrativo e a tutela dei bisogni e dei diritti dei disabili. Tale figura potrebbe essere supportata, nella sua funzione, da un gruppo di cittadini che abbiano specifiche competenze e conoscenze in materia di persone audiolese, motulose, videolese e neurolese. Questo gruppo potrebbe essere configurato come un “forum di nuova modulazione”, individuando (se ve ne fosse bisogno) le figure prima indicate anche nei territori viciniori.

Sarebbe opportuno intraprendere la strada di sgravi fiscali a favore delle famiglie con persone disabili e non autosufficienti, come la riduzione della T.A.R.I. e della quota per l’acqua cittadina. Si dovrebbe incentivare il monitoraggio sulla “rimanente parte” delle barriere architettoniche (art. 23, L. 104/92), ancora presenti nelle vie e nelle piazzette a ridosso del centro di Avella, che talora pregiudicano il libero accesso in alcune attività commerciali e nei presidi religiosi (chiese e/o case canoniche).

Si dovrebbe incentivare la presenza di posti di parcheggio dedicati ai veicoli per il trasporto delle persone disabili, anche in deroga all’art. 24, comma 9, della legge 104 del febbraio 1992. Si dovrebbe costituire un servizio di assistenza domiciliare, in fasce orarie previste, affiancando il nucleo familiare nelle attività di assistenza e di trasporto delle persone disabili.

Una serie di impegni che la presente Amministrazione dovrebbe valutare e che potrebbe costituire “la rete” di attenzione verso le fasce più deboli della nostra cittadinanza, anche in vista del futuro rinnovo del Consiglio comunale.

Il delegato alla disabilità

Vincenzo Serpico