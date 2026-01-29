Reati tributari e truffa aggravata: la Guardia di Finanza esegue sequestro a Telese Terme

In data odierna, militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto illecito di reati tributari e di truffa aggravata ai danni dello Stato, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Benevento, in parziale accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di due imprenditori, amministratori di società operanti nel settore dell’edilizia e con sede in Telese Terme, ritenuti gravemente indiziati di alcuni dei delitti tributari e di truffa oggetto del procedimento.

Le indagini, in particolare, scaturiscono da un controllo svolto, nell’anno 2022, da funzionari dell’Unità Operativa Vigilanza Ispettiva dell’INPS di Benevento, avente ad oggetto una verifica ispettiva in materia di rapporti di lavoro denunciati presso un’impresa formalmente operante nel settore della tinteggiatura e posa in opera di vetri, con sede legale in Telese Terme, per la percezione di indennità; dagli accertamenti, invero, emergevano alcune irregolarità, che facevano sospettare l’utilizzo dell’impresa in questione come c.d. cartiera nell’emissione di fatture nei confronti di terzi per fini di evasione fiscale.

La vicenda, dunque, veniva approfondita da militari della Tenenza GdiF di Solopaca e, dalle indagini svolte, aventi ad oggetto acquisizione ed analisi di documentazione contabile e bancaria, perquisizioni anche informatiche, servizi di osservazione, pedinamento e controllo ed ascolto di persone informate sui fatti, emergeva un diffuso fenomeno di emissione ed utilizzo di false fatture per l’evasione di imposte; dall’altro lato, emergeva, altresì, la predisposizione e l’utilizzo di falsa documentazione ( quali asseverazioni da parte di professionisti in materia di consulenza fiscale ed edilizia) per la percezione di indebiti contributi, consistiti in detrazione fiscale, per interventi di efficienza energetica su immobili.

Su richiesta della Procura di Benevento, dunque, con il provvedimento oggi eseguito, il G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Benevento disponeva, nei confronti di due delle persone sottoposte ad indagini, il sequestro preventivo delle imposte evase per una somma complessivamente pari ad euro 138.182,00 e dell’ammontare dei crediti di imposta indebitamente percepiti per la somma complessivamente pari ad euro 50.348 euro, in corso di apprensione da parte dei militari della Guardia di Finanza.

Si rappresenta che i soggetti nei cui confronti sono in corso di esecuzione le misure cautelari sono sottoposti alle indagini preliminari e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.