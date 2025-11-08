Il d.s Mario Aiello: «Avellino, il coraggio di osare.

Il direttore sportivo biancoverde in visita alla Uomo Boutique di Mugnano del Cardinale: “Domani partita tosta. I tifosi non ci hanno mai lasciati. Questa squadra ama rischiare.”

Mattinata di calcio e territorio a Mugnano del Cardinale, dove la Uomo Boutique ha accolto il direttore sportivo dell’US Avellino 1912, Mario Aiello. Un incontro informale, semplice, in mezzo alla gente. Perché l’Avellino vive anche fuori dal campo, nei luoghi quotidiani, tra saluti e strette di mano. L’identità di una squadra nasce così: nel tessuto, non solo nel tabellone.

Avvicinato, Aiello ha parlato con chiarezza.

«Domani sarà una partita bella tosta» ha detto. «Il Cesena è una squadra costruita bene, mix di giovani ed esperti. Una miscela che conosciamo perché anche noi siamo così. Energia e maturità insieme. Coraggio e disciplina. La gara si giocherà sui dettagli, sulla concentrazione, sull’identità.»

Poi il tema dei tifosi, inevitabile.

«I nostri non ci hanno mai lasciati soli. Mai. Né in casa né fuori. L’Avellino vive col suo popolo, lo sente addosso. Anche domani, a Cesena, si farà sentire.»

Arriva la domanda decisiva:

Se dovesse scegliere una parola sola per definire l’Avellino che vuole costruire?

Aiello non ha esitato: «Coraggiosa. Mi immagino un Avellino coraggiosa. Che non ha paura di prendersi responsabilità, di rischiare per migliorare. Il coraggio non è eroismo. È non tirarsi indietro quando il momento pesa.»

Identità tecnica confermata.

«Questa è una squadra a cui piace rischiare. Accettiamo i momenti difficili perché è lì che si cresce.» Domani, ore 15, Orogel Stadium Manuzzi. Il resto lo dirà il campo.