Unicusano Avellino: nuova era

Ufficializzato l’accordo di title sponsor: l’Università Niccolò Cusano affianca il club biancoverde nella stagione di Serie A2. Il marchio comparirà sulle maglie già dalla gara di questa sera.

Al Del Mauro si respira aria di crescita. Questa mattina, nella sala centrale del Palazzetto, l’Avellino Basket ha presentato il nuovo titolo ufficiale della squadra: da oggi la denominazione sarà Unicusano Avellino Basket. L’Università Niccolò Cusano, istituzione nazionale nel campo della formazione e della ricerca, diventa infatti title sponsor del club biancoverde, in un passaggio che segna un capitolo importante nel progetto societario.

Accanto al presidente Giuseppe Lombardi era presente il vicepresidente di Unicusano, Stefano Ranucci, volto principale dell’accordo. Una partnership nata dopo mesi di confronto e di visione condivisa: sport come crescita, territorio come identità, formazione come opportunità. Una collaborazione che non si limita al nome sul petto, ma punta a creare una rete di iniziative rivolte ai giovani, tra campo e aula.

«Con Unicusano condividiamo serietà, coerenza e un’idea di futuro» ha dichiarato Lombardi. «Questo accordo rappresenta un motivo di orgoglio e un segnale forte per la provincia: significa che Avellino Basket genera valore e può ambire a consolidarsi sempre di più.»

Ranucci ha centrato il messaggio della nuova direzione: «Lo sport è una scuola di disciplina e resilienza, proprio come lo studio. Vogliamo essere un punto di riferimento per atleti e studenti, creando percorsi che permettano di crescere senza rinunciare al proprio sogno.»

La sinergia con l’Ateneo romano apre dunque prospettive ampie: più risorse, più struttura, maggiore respiro nazionale. Una scelta che punta a rendere Avellino non solo competitiva sul parquet, ma modello di formazione e cultura sportiva.

Questa sera il primo passo, davanti al pubblico del Del Mauro.

Nuovo nome, stessa anima.

E una città che torna a credere nel proprio basket.