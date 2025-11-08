Avella, scippo in pieno giorno: operai cercano di bloccare il ladro in fuga.

Momenti di tensione ieri ad Avella, tra le 12:15 e le 12:20, nel quartiere Cortabucci, quando una donna di circa quarant’anni è stata vittima di uno scippo mentre rientrava a casa.

Secondo quanto ricostruito, un giovane di nazionalità straniera avrebbe avvicinato la donna riuscendo a strapparle lo zainetto che portava sulle spalle. Subito dopo il colpo, il ladro si è dato alla fuga, ma le grida della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni operai che si trovavano nella piazzetta Cortabucci, nel centro storico del paese.

Gli operai sono riusciti a bloccare il malvivente, che, nel tentativo di divincolarsi, ha lasciato cadere lo zainetto per poi fuggire a piedi.

La signora, fortunatamente illesa ma molto scossa, ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri della locale stazione. Le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona avrebbero ripreso chiaramente il volto del giovane, fornendo elementi utili alle indagini ora in corso per identificarlo e rintracciarlo.