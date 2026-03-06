Campania, al via “Educhiamo al Rispetto”: incontri nei musei contro bullismo e cyberbullismo

La Regione Campania promuove “Educhiamo al Rispetto. Insieme contro il Bullismo”, un ciclo di nove incontri performativi che trasformerà alcuni dei principali luoghi della cultura regionale in spazi di confronto, dialogo e partecipazione. L’iniziativa, realizzata da Scabec nell’ambito del progetto regionale “Prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo” previsto dalla legge regionale n.11/2017, si svolgerà dal 14 marzo al 16 maggio 2026 coinvolgendo scuole, famiglie e comunità educative della Campania.

Gli appuntamenti si terranno in alcuni tra i più importanti poli culturali del territorio: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta, la Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo del Sannio e il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico.

Il primo incontro è in programma sabato 14 marzo alle ore 10 nell’auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali del direttore del museo, Francesco Sirano, seguiti dagli interventi dell’assessore alla Cultura della Regione Campania Ninni Cutaia e dell’assessore alle Politiche sociali e alla Scuola Andrea Morniroli.

Ogni appuntamento proporrà lo spettacolo “Anticorpi di Conoscenza su bullismo e cyberbullismo”, realizzato dalla Cooperativa sociale L’Isola che c’è. La performance unisce divulgazione scientifica e linguaggi artistici multidisciplinari, coinvolgendo attori, musicisti, relatori, artisti e professionisti del digitale in un dialogo diretto con il pubblico. L’obiettivo è trasformare ogni incontro in un’esperienza immersiva e partecipata, capace di stimolare ascolto, riflessione e confronto sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

A conclusione di ogni tappa è prevista una visita guidata alle collezioni o alle mostre del museo ospitante, per rafforzare il legame tra cultura ed educazione. L’idea alla base del progetto è quella di valorizzare i luoghi della cultura come spazi capaci di promuovere valori positivi, dove la bellezza diventa uno strumento educativo per diffondere rispetto, gentilezza e senso di comunità.

Gli incontri saranno distribuiti tra diverse città della Campania: tre a Napoli, due a Salerno, due a Caserta, uno a Benevento e uno ad Avellino. L’iniziativa mira a offrire strumenti concreti di formazione, favorire una riflessione condivisa sui comportamenti a rischio e rafforzare il ruolo delle famiglie e della scuola nella diffusione di una cultura del rispetto, anche negli ambienti digitali.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite disponibile sul sito ufficiale di Scabec, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il ciclo di eventi si propone come un modello innovativo di educazione civica e digitale, in cui cultura, partecipazione e conoscenza diventano strumenti concreti per contrastare bullismo e cyberbullismo.