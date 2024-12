Il Convitto Nazionale di Avellino: un nuovo HUB territoriale per l’innovazione e la formazione digitale

Il Convitto Nazionale di Avellino ha raggiunto un traguardo significativo, diventando l’unico Istituto nella provincia di Avellino, e uno dei nove in Campania, individuato come HUB territoriale per l’innovazione. Questo riconoscimento si inserisce nell’ambito delle attività delle Équipe Formative Territoriali (EFT) della regione Campania, con riferimento all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Grazie alla nuova qualifica, il Convitto ospiterà iniziative rivolte alla formazione dei docenti, con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze digitali, all’innovazione didattica e alla diffusione di buone pratiche. La storica sede diventerà un punto di riferimento per incontri, workshop e laboratori destinati a docenti interni e provenienti da altre scuole della provincia e della regione.

Tutte le attività dell’HUB saranno organizzate in sinergia con il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, e caricate sulla piattaforma nazionale “Scuola Futura” – Polo Équipe Campania. Il Prof. Lieto ha espresso il proprio entusiasmo e gratitudine, sottolineando l’importanza del supporto fornito dalla Prof.ssa Maria Antonia Vesce, docente del Liceo Classico Europeo e membro dell’Équipe Formativa della Campania.

Le iniziative dell’HUB saranno orientate verso diverse aree strategiche:

Attuazione del PNRR : sostegno per l’educazione digitale e la transizione digitale.

: sostegno per l’educazione digitale e la transizione digitale. Innovazione didattica : sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e metodologie.

: sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e metodologie. Educazione ai media e intelligenza artificiale : progetti mirati alla cittadinanza digitale.

: progetti mirati alla cittadinanza digitale. Formazione dei docenti : progettazione di percorsi formativi per migliorare le competenze digitali e didattiche.

: progettazione di percorsi formativi per migliorare le competenze digitali e didattiche. Valorizzazione delle buone pratiche: documentazione e diffusione di esperienze innovative nelle scuole.

Il Convitto si pone quindi come protagonista di un processo di innovazione educativa, guardando al futuro degli alunni e dei docenti, per rafforzare il ruolo della scuola come motore di sviluppo culturale e sociale.