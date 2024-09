Il Comune di Prata di Principato Ultra cerca un Funzionario Tecnico: pubblicato l’avviso pubblico

Il Comune di Prata di Principato Ultra ha recentemente pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di un Funzionario Tecnico, categoria D1, con contratto a tempo determinato e part-time. La posizione prevede un impegno settimanale di 12 ore ed è riservata a candidati in possesso di una laurea in Ingegneria o Architettura.

L’avviso, pubblicato sulla homepage del sito dell’ente, offre tutti i dettagli relativi ai requisiti richiesti, alle modalità di selezione e alle tempistiche per presentare la domanda. Inoltre, è possibile scaricare il modello ufficiale per la presentazione della candidatura.

Questo incarico rappresenta un’opportunità importante per i professionisti del settore che desiderano mettere le proprie competenze al servizio della pubblica amministrazione. Gli interessati sono invitati a consultare il sito ufficiale del Comune per ulteriori informazioni e per inviare la propria domanda entro i termini stabiliti dall’avviso.

Per maggiori dettagli e per accedere al bando, è sufficiente visitare il sito del Comune di Prata di Principato Ultra.