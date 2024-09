AVELLA. Festeggiamenti in onore di Santa Candida Puella – 20 Settembre

La comunità di Avella si prepara a celebrare con devozione e gioia i tradizionali festeggiamenti in onore di **Santa Candida Puella**, il prossimo **20 settembre 2024**. Questo evento, di grande importanza per la vita religiosa e culturale del paese, unisce fede e tradizione in un programma ricco di appuntamenti che coinvolge l’intera popolazione.

Santa Candida Puella, venerata come “Corpo Santo”, è una figura molto cara agli abitanti di Avella, che da tempo ne custodiscono la reliquia. La santa viene invocata come protettrice, soprattutto nei momenti di difficoltà, con la speranza che continui a vegliare sulla comunità con la sua misericordia. La celebrazione di settembre rappresenta un’occasione per rinnovare il legame di fede che unisce i fedeli alla loro santa patrona.

Il programma religioso

Il cuore della festa è rappresentato dai momenti di preghiera e dalle celebrazioni liturgiche. Dal **17 al 19 settembre**, ogni sera, la comunità si riunirà per il **Rosario** alle 18:30, seguito dalla **Santa Messa** alle 19:00. Questi tre giorni di preparazione spirituale culmineranno nel **20 settembre**, giorno principale della festa.

La giornata inizierà alle **10:30** con l’arrivo dei fedeli, detti “Battenti”, seguiti dalla celebrazione della **Santa Messa**. Un momento molto atteso sarà la solenne **processione** che partirà alle **17:00**: il corteo attraverserà le vie principali del paese accompagnato da preghiere e canti. Al termine della processione, in chiesa, si terrà un’altra celebrazione della Santa Messa, impreziosita da un **panegirico** e dal suggestivo **bacio alla reliquia**, un atto di profonda devozione.

Il programma civile

Oltre ai riti religiosi, i festeggiamenti prevedono anche momenti di intrattenimento e celebrazioni civili. La giornata del **20 settembre** si aprirà alle **8:00** con l’esibizione della **banda musicale “Città di Sperone”**, che animerà le strade del quartiere con la sua musica. Alle **17:00**, al termine della processione religiosa, uno spettacolo di fuochi d’artificio illuminerà il cielo di Avella, regalando un momento di gioia e condivisione.

La serata si concluderà alle **21:00** con un altro spettacolo pirotecnico, organizzato dalla ditta Cav. Giovanni Cimmino, e una nuova esibizione musicale in **Piazza Municipio**

Un evento di comunità

Il parroco **Don Giuseppe Parisi** e il comitato organizzatore, composto da membri della comunità, ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi festeggiamenti, invitando l’intera popolazione a partecipare numerosa. In un momento storico segnato da difficoltà e incertezze, la festa di Santa Candida Puella rappresenta non solo un’occasione per celebrare la fede, ma anche per riscoprire il valore della solidarietà e della coesione sociale.

I festeggiamenti del **20 settembre 2024** ad Avella, dunque, promettono di essere un evento ricco di significato, capace di unire sacro e profano, tradizione e attualità, sotto lo sguardo protettivo di Santa Candida.