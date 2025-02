IL CIRCOLO PD SAVIANO INCONTRA L’EUROPARLAMENTARE SANDRO RUOTOLO

Nell’ambito del format di incontri con i cittadini organizzati dal Circolo PD di Saviano, con esponenti politici nazionali e regionali, si è svolto Venerdì 21 Febbraio l’incontro con l’Europarlamentare Sandro Ruotolo, giornalista e membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, già Senatore.

L’Eurodeputato del gruppo Socialisti e Democratici ha illustrato, in virtù dei valori identitari del Partito Democratico, alcuni punti fondamentali quali la centralità del Sud, le battaglie per il lavoro e la sanità pubblica, dalla coesione nazionale fino al concetto di Europa come progetto di Pace.

In modo particolare, ha evidenziato la necessità di un Sud più aperto e competitivo per un vero sviluppo dell’Italia e dell’Europa; soprattutto in questo particolare momento storico, in cui annoveriamo la presenza di uno dei governi più antimeridionalisti della storia d’Italia.

Inoltre, aggiunge la necessità di una politica di sviluppo che si occupi di sanità pubblica e lavoro dignitoso per tutti, un welfare che tuteli la salute di ogni singolo cittadino, sottolineando la parità di diritti che intercorre tra Nord e Sud, tra i quali il divario si accentua sempre di più.

In conclusione, alla luce di quanto espresso, l’Europarlamentare Ruotolo sottolinea la necessità di intestarci queste battaglie, affinché diventi prioritario il concetto del Sud che sia finalmente la locomotiva del Nord.

Dunque, i presupposti affinché si realizzi tutto ciò risiedono nei temi identitari del Partito Democratico a guida Schlein, dalla difesa del lavoro alla sanità pubblica; continuando ad impegnarsi per un’Europa più presente sui territori, soprattutto nelle periferie economiche, sociali e culturali, in particolare al mezzogiorno!