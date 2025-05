Il Castello di Mercogliano apre per la prima volta al pubblico: visita straordinaria l’11 maggio per la XXVI Giornata Nazionale dei Castelli

Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti del territorio irpino: domenica 11 maggio, in occasione della XXVI Giornata Nazionale dei Castelli, il Castello di Mercogliano sarà eccezionalmente aperto al pubblico per una visita straordinaria, e per la prima volta accessibile in modo organizzato e guidato.

Situato nel cuore del borgo di Capocastello, il maniero, autentico simbolo della città, sarà protagonista di un percorso culturale immersivo, promosso dalla Pro Loco di Mercogliano con il supporto del Comune e di diverse realtà associative del territorio.

Il programma prevede una visita guidata tra le antiche mura del castello, durante la quale i partecipanti potranno vivere un’esperienza evocativa grazie a uno spettacolo di danze medievali a cura del gruppo “I Viandanti di Montevergine”. I danzatori, in costumi d’epoca, accompagneranno i presenti in un viaggio nel tempo, tra racconti, leggende e suggestioni del passato.

Il percorso continuerà con una passeggiata fino all’Antiquarium di Mercogliano, allestito nella cripta della Chiesa della SS. Concezione. Un narratore condurrà i visitatori alla scoperta di reperti e testimonianze che raccontano la storia del borgo e del suo castello.

Orari delle visite

* Primo turno: dalle ore 10:00 alle 11:15

* Secondo turno: dalle ore 11:30 alle 12:45

Punto di ritrovo: area parcheggio del castello, in via Roma (incrocio per Sant’Anna e Vallefondi).

È consigliato un abbigliamento comodo e scarpe adatte a percorsi collinari.

Prenotazioni entro il 10 maggio al numero 0825 454592 (anche via WhatsApp), negli orari 10:00–13:00 e 16:30–19:30, oppure via email all’indirizzo: prolocomercogliano@gmail.com

Un’iniziativa che coniuga valorizzazione del patrimonio, turismo culturale e riscoperta dell’identità locale, in uno dei luoghi più affascinanti dell’Irpinia.