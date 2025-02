Il Carnevale Baianese 2025: due giorni di festa tra sfilate, musica e divertimento

Il Carnevale Baianese è pronto a colorare le strade con allegria e tradizione nelle giornate di domenica 2 e martedì 4 marzo. L’evento, organizzato con il contributo di diverse associazioni locali, offrirà un programma ricco di attività per grandi e piccoli, tra sfilate di carri allegorici, spettacoli di danza e momenti di puro divertimento.

La giornata di domenica 2 marzo inizierà con il “Carnevale in Piazza” dalle 10:30 alle 12:30, curato dal Forum dei Giovani. Il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio spazio di festa, con giochi, maschere, musica e gonfiabili per i più piccoli. Nel pomeriggio, l’Associazione Giovento organizzerà la tradizionale sfilata dei carri allegorici, che attraverseranno le strade del paese accompagnati da musica e colori. A seguire, ci saranno esibizioni della scuola di danza “Free Dance” e un’area dedicata al truccabimbi, per regalare ai più piccoli un’esperienza ancora più coinvolgente.

Martedì 4 marzo il Carnevale proseguirà con un altro pomeriggio di festa. Anche in questa giornata sfileranno i carri allegorici, a cura dell’Associazione Giovento, accompagnati dalle esibizioni della scuola di danza “Free Dance” e dall’intrattenimento per bambini con il truccabimbi.

L’evento si conferma come un appuntamento imperdibile per la comunità baianese, un momento di aggregazione in cui la tradizione del Carnevale incontra la creatività e la voglia di divertirsi. Un’occasione perfetta per celebrare insieme la magia del Carnevale tra musica, colori e spensieratezza.