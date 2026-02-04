Il barbiere di strada torna virale: nuovo video di Coiffure girato a Baiano

Con una sedia, gli attrezzi del mestiere e una videocamera sempre al seguito, Sebastiano Thomas Angieri continua a portare la sua arte nei quartieri dell’Irpinia. Conosciuto sui social come Coiffure, il giovane barbiere diventato virale su TikTok è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo video girato a Baiano, che in poche ore ha iniziato a raccogliere visualizzazioni e condivisioni.

La formula è ormai riconoscibile e vincente: un taglio di capelli eseguito in strada, lontano dalle pareti di un salone tradizionale, trasformando un gesto quotidiano in un momento di incontro, racconto e bellezza. Anche a Baiano, Coiffure ha portato la sua sedia tra la gente, coinvolgendo curiosi e residenti, mentre il videomaker documentava ogni passaggio, dal primo colpo di forbice al risultato finale.

La storia di Sebastiano nasce presto. Aveva solo 11 anni quando, finita la scuola, iniziava a tagliare i capelli ai compagni. Una passione coltivata con costanza che nel 2020 lo ha portato ad aprire il suo primo salone a Taurano, in provincia di Avellino. Qui i clienti lo descrivono come “magico”: non si limita a tagliare i capelli, ma li “dipinge”, trasformando ogni acconciatura in un’opera personale.

Il nuovo video girato a Baiano conferma il successo di un format semplice ma potente, capace di unire artigianato, social media e territorio. Coiffure non racconta solo un taglio, ma un modo diverso di vivere il mestiere, riportandolo tra le persone e nelle strade, dove tutto è iniziato.

Un progetto che continua a crescere, video dopo video, quartiere dopo quartiere, e che dimostra come anche dai piccoli centri possa nascere una storia capace di raggiungere milioni di schermi.