Mugnano del Cardinale, disservizi nella raccolta differenziata: recupero previsto domani mattina

Disagi nella giornata di oggi a Mugnano del Cardinale per la mancata raccolta della frazione carta e cartone.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione Comunale, il problema è stato causato da un guasto ai mezzi di Irpinia Ambiente impegnati nel servizio di raccolta differenziata.

Il disservizio ha interessato diverse zone del territorio comunale, dove i rifiuti non sono stati prelevati come da calendario.

Dal Comune fanno sapere che la raccolta sarà recuperata nella mattinata di domani, così da ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

L’Amministrazione ha inoltre espresso scuse per l’inconveniente, ringraziando la popolazione per la collaborazione e la comprensione.