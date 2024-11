I Negramaro al Vulcano Buono il 19 novembre (17.30) – Firmacopie in piazza Capri

I Negramaro arrivano a Piazza Capri per un appuntamento speciale con i loro fan nell’ambito dell’instore tour che li porterà in giro per l’Italia. L’occasione è la pubblicazione del loro nuovo album di inediti, “Free Love”, disponibile dal 22 novembre. Durante l’evento, chiunque acquisterà il disco potrà partecipare al firmacopie, farsi autografare il CD e scattare una foto con i membri del gruppo salentino.

Le collaborazioni di “Free Love”

Il nuovo lavoro discografico dei Negramaro contiene 12 tracce, impreziosite da ben otto collaborazioni con alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano e internazionale:

Aiello

Malika Ayane

Elisa

Niccolò Fabi

Tiziano Ferro

Fabri Fibra

Jovanotti

JJ Julius Son

Registrato a Berlino negli iconici Hansa Studios, che hanno ospitato leggende come U2, David Bowie e Depeche Mode, “Free Love” è un album che esplora la libertà di amare e celebra l’umanità.

“L’umanità sopra ogni cosa, alieni siamo noi, mentre ci allontaniamo dalla nostra natura, quella di stringersi gli uni agli altri,” racconta Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo.

Il concept e l’opera di Jago

La copertina del disco è impreziosita dall’opera originale “NARCISO” di Jago, scultore italiano acclamato dal The Guardian come “Il nuovo Michelangelo”. L’opera rappresenta la simmetria perfetta tra uomo e donna, un riflesso che celebra l’amore universale.

“Free Love” è un manifesto per la libertà di amare se stessi e gli altri senza pregiudizi, violenze o discriminazioni. Ogni persona è libera di essere ciò che è e di amare chi desidera, abbracciando la diversità come ricchezza.

Il tour live 2025

Il viaggio musicale dei Negramaro non si ferma. A partire da settembre 2025, la band tornerà sui palchi dei principali palasport italiani con il “Negramaro Palasport 2025”, prodotto da Friends and Partners. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni di “Free Love” insieme ai grandi successi del loro repertorio.

Date principali del tour:

27 settembre 2025 – Jesolo, Palazzo del Turismo

– Jesolo, Palazzo del Turismo 3 ottobre 2025 – Assago (MI), Unipol Forum

– Assago (MI), Unipol Forum 7 ottobre 2025 – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

– Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena 14 ottobre 2025 – Eboli, Palasele

– Eboli, Palasele 17-19 ottobre 2025 – Bari, Palaflorio

– Bari, Palaflorio 29 ottobre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili presso i circuiti di prevendita abituali.

I Negramaro: una storia di amicizia e successo

Con oltre vent’anni di carriera, i Negramaro rappresentano una delle band più amate in Italia. Composta da Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (piano, sintetizzatori) e Andrea De Rocco (campionatore), la band ha scritto pagine memorabili della musica italiana.

Tra i loro traguardi più importanti: essere stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano e all’Arena di Verona, oltre a una carriera costellata da dischi multiplatino, album live, docu-film e collaborazioni iconiche.

Non perdete l’opportunità di incontrare i Negramaro e celebrare insieme a loro la magia della musica!