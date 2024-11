Benevento, manifestazione al Teatro Romano sulla Giornata internazionale per “ l’eliminazione della violenza contro le donne “.

Nella mattina di ieri 25 novembre, una grande manifestazione si è svolta presso l’ Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento contro la violenza sulle donne.

All’evento promosso dal CSV Irpinia Sannio ETS ( CESVOLAB ),in collaborazione con la Procura della Repubblica di Benevento, e con scuole e istituzioni di Benevento a cui hanno preso parte oltre alle autorità della Magistratura, Prefettizie e Militari, anche , 600 alunni provenienti delle varie scuole e istituti superiori della città.

Tra le autorità presenti, abbiamo notato; L’Arch. Giacomo Franzese ( Direttore del Teatro Romano ), il Dott: Gianfranco Scarfò ( Procuratore della Repubblica f.f. di Benevento ), la Dott:ssa Raffaela Moscarella ( Prefetto di Benevento ) e altre personalità Militari tra cui Enrico Calandro ( Colonnello dei Carabinieri di Benevento ), Paola Guarino ( Dirigente IPSAR di Benevento ) e Antonietta Raduazzo ( Consigliera CESVOLAB).

Alla manifestazione, ci sono stati numerosi interventi, ( impossibile riportarli tutti ) che hanno affrontato il tema della violenza sulle donne, sotto diversi punti di vista, da parte delle autorità presenti. Che si sono intervallati con prestazioni artistiche, drammatiche e musicali, come quelle dell’Orchestra del Liceo Musicale G. Guacci, che hanno contribuito a ravvivare l’attenzione degli studenti sugli spalti del teatro, in una giornata di sole, ma dal clima rigida.

Prima dell’inizio della manifestazione, abbiamo raccolto alcune dichiarazioni, di alcune personalità.

Il Direttore del Teatro Romano Giacomo Franzese, “ sono contentissimo di ospitare al teatro romano questa presenza nutritissima delle scuole , degli istituti , ma quello che conta sono le istituzioni tutte insieme riunite a manifestare in questo giorno diciamo solenne, che la comunità europea e le nazioni unite ci chiedono di celebrare, di ricordare , di rammentare quello, che è un problema , una piaga sociale mondiale. Si verificano ogni anno oltre 100 femminicidi. I numeri sono un po’ in diminuzione, grazie, agli interventi legislativi del codice rosso e in ultimo il codice rosso rafforzato. C’è una maggiore attenzione di tutte le autorità nei confronti di questo problema. E solo lavorando insieme con le istituzioni e istituzioni scolastiche si può affrontare il problema. Noi oggi ospitiamo questo momento di riflessione , di comunicazione rivolto soprattutto ai ragazzi , perché dalla base bisogna partire. Noi ci occupiamo di tutela dei beni culturali, ospitiamo manifestazioni, che abbiano anche uno scopo, uno sfondo sociale perché questo è cultura, fa parte del nostro compito istituzionale quello di formare le nuove generazioni a 360 gradi. Quindi, facendo anche capire loro le differenze tra mondo antico, il mondo al passato e oggi cosa ha determinato questa escalation, verso la violenza “.

Il Procuratore della Repubblica Gianfranco Scarfò: “ la violenza sulle donne, l’unica maniera per risolvere il problema è parlare con le future generazioni. Perché purtroppo, bisogna prendere atto che le generazioni pregresse, anche la mia, non è riuscita ad arrivare a una soluzione, perché altrimenti non saremmo qui a parlare ancora nel 2024, di numeri molto forti di donne uccise, di donne maltrattate e di donne oggetto di stalking. Quindi, sono solamente le future generazioni, che ci possono aiutare a risolvere questo problema. E, lo possono fare, attraverso un cambio totale completo, continuare a cambiare dal punto di vista culturale, sentimentale, anche nei rapporti umani e nei rapporti affettivi. E, solo questo, ci può aiutare a fare il nostro lavoro. La procura fa un lavoro molto forte, sempre è stato così fin dall’inizio. Io proseguo il lavoro della Procura di Benevento, solo come facente funzione, dopo la partenza dal Sannio del Procuratore Policastro. La Procura, si è impegnata attivamente in questa attività, anche con iniziative di natura culturali, e di natura formativa e anche con il duro lavoro dei sostituti, che attraverso l’attività giudiziaria ci comporta ad adottare anche provvedimenti di richiesta, nei confronti di persone indiziate di fatti di questo tipo, e continueremo a farlo “.

I lavori, si sono conclusi con l’intervento di Antonietta Raduazzo, che ha portato i saluti agli intervenuti da parte del Presidente CESVOLAB, Raffaele Amore.

Ha diretto, con la solita maestria tutti gli interventi succedutisi il Dott: Ferdinando Creta, Ex Direttore dell’Area Archeologica del Teatro Romano, coadiuvato dal personale operativo del CSV Irpinia Sannio ETS.

Carmine Martino