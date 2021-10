Hashish e cocaina nel carcere di Avellino, assolto dal Tribunale di Avellino.

Il Tribunale di Avellino Sezione Penale ha mandato assolto L. P. di anni 42 dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti accogliendo la tesi difensiva dell’ Avv. Roberto ROMANO. La Pubblica accusa aveva chiesto la condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione.

Il P.L. era stato accusato di avere ceduto ad altro detenuto in permesso premio sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina da introdurre nel Carcere di Avellino e destinata al consumo di altri detenuti. La droga veniva sequestrata dal Corpo di Polizia Penitenziaria. Le indagini condotte dalla Procura di Avellino avevano individuato dai tabulati telefonici il P.L. come l’autore della cessione al detenuto senza trovare tuttavia riscontro probatorio e processuale di qui l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

