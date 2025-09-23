Guerino Gazzella: «Piena fiducia in Enzo Alaia, saprà chiarire con trasparenza»

Arriva anche da Guerino Gazzella, segretario provinciale di Noi di Centro, un attestato di stima e vicinanza a Enzo Alaia.

In una nota ufficiale, Gazzella ha dichiarato:

«Conosco Enzo Alaia da oltre dieci anni e ho sempre apprezzato la sua disponibilità, la sua gentilezza e la sua onestà. Sono certo della correttezza del suo operato e fiducioso che saprà chiarire con la massima trasparenza ogni contestazione avanzata dall’Autorità Giudiziaria, che giustamente sta svolgendo il proprio lavoro. A lui va la mia vicinanza, la mia stima e la mia amicizia».