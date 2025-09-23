Guerino Gazzella: «Piena fiducia in Enzo Alaia, saprà chiarire con trasparenza»

Arriva anche da Guerino Gazzella, segretario provinciale di Noi di Centro, un attestato di stima e vicinanza a Enzo Alaia.
In una nota ufficiale, Gazzella ha dichiarato:
«Conosco Enzo Alaia da oltre dieci anni e ho sempre apprezzato la sua disponibilità, la sua gentilezza e la sua onestà. Sono certo della correttezza del suo operato e fiducioso che saprà chiarire con la massima trasparenza ogni contestazione avanzata dall’Autorità Giudiziaria, che giustamente sta svolgendo il proprio lavoro. A lui va la mia vicinanza, la mia stima e la mia amicizia».
Parole che sottolineano la fiducia non solo personale ma anche politica nei confronti di Alaia, figura di rilievo nel panorama irpino.
Il segretario provinciale ha rimarcato inoltre l’importanza di mantenere un clima di serenità e rispetto istituzionale, attendendo con fiducia l’esito delle verifiche in corso.