Quadrelle, al via il Servizio Civile Universale: dieci giovani al servizio della comunità

Quadrelle – Ha preso il via questa mattina, per il quarto anno consecutivo, il progetto di Servizio Civile Universale promosso dal Comune di Quadrelle. Quest’anno saranno dieci i giovani del territorio coinvolti in un percorso di cittadinanza attiva e formazione, che li vedrà impegnati per dodici mesi in attività a sostegno della comunità.

I volontari affiancheranno gli uffici comunali e parteciperanno a iniziative di interesse pubblico, contribuendo al miglioramento dei servizi e alla crescita del paese. Un’esperienza che unisce impegno sociale e crescita personale, offrendo ai ragazzi l’opportunità di acquisire nuove competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

Il sindaco, insieme all’Amministrazione comunale, ha espresso soddisfazione per la partenza del progetto:

«Sono convinto che questa esperienza sarà un’occasione di arricchimento sia per i volontari che per l’intera comunità di Quadrelle. Auguro ai nostri dieci giovani un percorso ricco di soddisfazioni e di crescita personale. Sono certo che sapranno affrontare questa sfida con impegno, entusiasmo e spirito di servizio».

Il Servizio Civile Universale si conferma così uno strumento fondamentale per coinvolgere i giovani in progetti di utilità sociale e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.