Avellino, indagine per corruzione: perquisizioni a funzionari provinciali e imprenditori

Avellino, 23 settembre 2025 – Nella mattinata di oggi i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito di un’inchiesta sulla tutela della spesa pubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino.

Le indagini riguardano tre funzionari della Provincia di Avellino e due imprenditori locali, attualmente indagati per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 C.P.) in relazione a diversi affidamenti di lavori pubblici.

Le operazioni sono in corso presso le abitazioni e gli uffici degli indagati, nonché nelle sedi delle società coinvolte. Sono impiegate anche unità cinofile “cashdog” della Guardia di Finanza di Capodichino e quattro consulenti informatici nominati dalla Procura per l’acquisizione di copie forensi e l’analisi dei dispositivi informatici sequestrati.

La Procura sottolinea come queste attività si inseriscano in un quadro più ampio di iniziative investigative avviate in sinergia con la Guardia di Finanza, volte a contrastare la corruzione e a garantire un utilizzo lecito, trasparente ed efficiente dei fondi pubblici, sia nazionali che europei, a beneficio della crescita produttiva e occupazionale del territorio.

Il comunicato porta la firma del Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, che ribadisce l’impegno dell’ufficio nel contrasto a fenomeni corruttivi e nella tutela delle risorse pubbliche.