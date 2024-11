Grave incidente a Schiava di Tufino: traffico bloccato su via Nazionale delle Puglie

Nella mattinata di oggi, un grave incidente stradale si è verificato in via Nazionale delle Puglie, all’altezza del panificio Balletta, nella frazione Schiava di Tufino. L’impatto ha coinvolto due autovetture e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze per prestare soccorso ai feriti, mentre quattro pattuglie dei Carabinieri delle Compagnie di Nola e Baiano hanno provveduto a effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello scontro. L’incidente ha causato un blocco totale del traffico in entrambe le direzioni, rendendo necessario deviare la circolazione su percorsi alternativi.

I rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati sono durati diverse ore, causando forti disagi alla viabilità. Al momento non si conoscono ancora le condizioni dei feriti, ma si attendono ulteriori aggiornamenti.

Le autorità stanno indagando per accertare le cause del sinistro e verificare eventuali responsabilità.