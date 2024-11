Calcio, U.S. Avellino. Per il derby di Benevento recuperati Palmiero, D’Ausilio e Frascatore

In vista del match tra Benevento ed Avellino, valido per la quindicesima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 94 Liotti;

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo, 55 Mutanda;

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Vano.

Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024.