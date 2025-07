Governance Poll 2025: Manfredi tra i più apprezzati d’Italia, Nargi fanalino di coda, ecco come si piazzano i sindaci campani

È Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno (Fratelli d’Italia), il vincitore assoluto del Governance Poll 2025, la consueta classifica annuale redatta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che misura il gradimento dei cittadini nei confronti dei sindaci delle città capoluogo di provincia. Fioravanti conquista così il primo posto, superando il parmense Michele Guerra e chiudendo davanti a nomi di spicco come Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli).

Ottimo risultato per Napoli: Manfredi nella Top 5 nazionale

Tra i sindaci campani, spicca il nome di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che si conferma tra i più apprezzati a livello nazionale. Dopo il secondo posto ottenuto nel 2024, Manfredi si attesta anche quest’anno tra le prime cinque posizioni, confermando la solidità del consenso nel capoluogo partenopeo. Un risultato che rafforza anche il suo ruolo istituzionale come presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Le posizioni degli altri sindaci campani

Ecco, nel dettaglio, la posizione dei sindaci campani nelle principali città capoluogo secondo il Governance Poll 2025:

Napoli – Gaetano Manfredi : tra i primi 5 sindaci d’Italia , gradimento stabile rispetto all’anno precedente, con un leggero incremento rispetto al giorno dell’elezione.

Salerno – Vincenzo Napoli : a metà classifica, con un gradimento stabile , ma non particolarmente brillante. Il sindaco salernitano tiene le posizioni, ma senza slanci rispetto al 2024.

Campania tra conferme e segnali d’allarme

La fotografia scattata dal Governance Poll 2025 racconta una Campania a due velocità: Napoli si distingue come modello di buona amministrazione e consenso, mentre nelle altre province si registrano segnali di difficoltà o stagnazione nel rapporto con i cittadini.

Il Governance Poll, oltre a essere un indicatore del consenso, è anche uno strumento utile per comprendere il livello di fiducia nella politica locale. Un segnale che dovrebbe far riflettere tutti i sindaci campani, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali e amministrative.

Sindaci campani nel Governance Poll 2025

1. Napoli – Gaetano Manfredi

Gradimento: 61 % (ex aequo 3° posto nazionale con Bari) it.wikipedia.org+12corriere.it+12ntr24.tv+12

Differenza rispetto all’elezione: leggero aumento o stabile

Benevento – Clemente Mastella

Gradimento: 59 %

Posizione nazionale: 9° posto assoluto tra i sindaci

3. Salerno – Vincenzo Napoli

Gradimento: non esplicitamente indicato, ma la sua posizione è 52° posto

4. Avellino – Laura Nargi

Gradimento: non esplicitamente indicato

Posizione nazionale: 95° posto su circa 97 sindaci

5. Caserta