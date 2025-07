Vallesaccarda in Rock: gli Heroes and Monsters dal vivo ad agosto Il chitarrista di Vasco Rossi, il bassista di Slash e il batterista degli Evanescenze insieme per un trio esplosivo

Con l’arrivo dell’estate nascono tante iniziative, alcune veramente degne di nota perché vedono la realizzazione di eventi importanti anche in piccole realtà e non solo nelle grandi città: è il caso di “Vallesaccarda in Rock”, una manifestazione che porterà nel piccolo paese della provincia di Avellino grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

Il giorno 2 agosto, nello scenario della piazza centrale che già in passato ha visto l’esibizione di gruppi importanti e di qualità, ci sarà il concerto live degli Heroes and Monsters, un gruppo musicale hard rock formato dal bassista/cantante Todd Kerns, dal chitarrista Stef Burns e dal batterista Will Hunt.

Il trio, formatosi nel 2021, amalgama diverse influenze ed esprime un forte carisma e grande esperienza soprattutto grazie al fatto che i tre componenti hanno collaborato con diversi artisti e band internazionali del panorama rock and roll: tra le principali, Todd Kerns, è attualmente bassista e cantante del progetto musicale del chitarrista dei Guns N’ Roses, Slash, gli Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators, oltre ad essere stato il frontman della band canadese The Age Of Electric.

Stef Burns è da decenni il chitarrista solista della rockstar italiana Vasco Rossi. Burns ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Sheila E., Huey Lewis & The News e Y&T – con i quali ha registrato quattro album – oltre che con il cantante statunitense Alice Cooper, dove ha suonato all’interno degli album Hey Stoopid e The Last Temptation.

Will Hunt, membro degli Evanescence dal 2007, si è esibito al fianco di Dark New Day, Skrape, Staind, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee e Slaughter, oltre ad aver suonato negli album della band heavy metal Black Label Society e del cantante/fondatore degli Stryper, Michael Sweet. Altre collaborazioni sono avvenute con i Dirty Shirley di George Lynch, e i Device di David Draiman.

Il suono che ne scaturisce può essere definito come potente hard rock, ruvido, sporco e ribelle, con echi di AC/DC, Queen, Led Zeppelin e Aerosmith.

Nel 2023 il trio ha pubblicato un album in studio, Heroes and Monsters, anticipato dai singoli Locked And Loaded e Raw Power, usciti a fine 2022.

Dal vivo la band si esibisce in uno spettacolo esplosivo e considerando le numerose collaborazioni, durante i live i tre componenti sono soliti suonare oltre ai loro inediti anche alcuni brani di Guns N’ Roses, Mötley Crüe, Alice Cooper e Kiss.

Il concerto curato in esclusiva da U LIVE Booking & Management, è inserito in una tournée che vedrà gli Heroes and Monsters esibirsi in tutta la penisola e sicuramente regalerà agli spettatori che si attendono numerosi una serata sicuramente indimenticabile. Tutto ciò sarà possibile grazie all’impegno degli organizzatori, Domenico Pizzulo, Pasqualino Fabiano e Domenico Pagliarulo, accomunati da una passione comune per la musica e attivi nel promuovere iniziative di spessore per il territorio.

Il concerto è gratuito e per gli spettatori verranno organizzati e resi disponibili tutti i servizi necessari per un evento di tale portata, in particolare stand gastronomici ricchi e ben curati a sancire la vocazione per il buon cibo e l’accoglienza che contraddistingue Vallesaccarda a livello nazionale grazie alla presenza in loco di ristoranti molto famosi.