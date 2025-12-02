AFRAGOLA. Sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Afragola, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in viale I Maggio, hanno effettuato controllato il 31enne a bordo di un’auto, trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di circa 36 grammi e 100 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
Napoli, 2 dicembre 2025