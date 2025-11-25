Gigi D’Alessio al Vulcano Buono la notte del 27 novembre: firmacopie in anteprima del nuovo album “NUJE” dalle 22

Gigi D’Alessio, artista multiplatino, incontra i fan al Vulcano Buono di Nola in occasione del firmacopie ufficiale del suo nuovo album “NUJE”. L’incontro con l’artista è in programma giovedì 27 novembre, alle ore 22.00, in Piazza Capri, all’interno della struttura. Sarà un’anteprima nazionale, perchè solo in questa occasione si potrà acquistare il cd che uscirà in Italia il giorno dopo. Un momento di festa, musica e partecipazione, pensato per offrire ai visitatori un’occasione irripetibile di vivere da vicino uno dei protagonisti più amati della scena musicale italiana. Le prevendite sono attive esclusivamente presso Euronics Vulcano Buono (Ingresso Positano – Piano Terra).

Il giorno del firmacopie, a partire dalle ore 18, sarà possibile:

ritirare o acquistare il CD “NUJE” presso Euronics.

ritirare il pass numerato presso l’Infopoint del Centro (Ingresso Ischia – Primo Piano).

CD e pass saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Inoltre, per agevolare il pubblico, il CD potrà essere acquistato anche presso l’Infopoint a partire dalle ore 21 del 27 novembre.

Per l’occasione, l’area food di Piazza Capri osserverà un orario straordinario, con chiusura alle 24.00 invece che alle 21.00, così da accogliere al meglio i partecipanti.

L’evento rientra nel più ampio calendario di iniziative dedicate al Natale e anticipa la giornata del Black Friday, che al Vulcano Buono offrirà sconti fino al -50% in numerosi punti vendita.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale