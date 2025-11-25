Prima Categoria – Girone E: Casamarciano ancora in vetta. Felice Scandone e Orsara inseguono

L’ottava giornata del Girone E di Prima Categoria conferma gli equilibri di una classifica cortissima nelle prime posizioni. Il Casamarciano resta al comando grazie allo 0-0 esterno sul campo del Pol. Lorenzo Toriello, mentre alle sue spalle si accende la lotta tra Felice Scandone, Orsara e Rocca San Felice.
Rinviata invece ASD Mugnano del Cardinale – Union Baronia, unico match non disputato del weekend.
I RISULTATI – 8ª GIORNATA (22-23 novembre 2025)
Sab. 22 novembre
• ASD Mugnano del Cardinale – Union Baronia RINV.
• Pol. Lorenzo Toriello 0–0 Casamarciano
• Polisportiva Bisaccese 0–1 Abellinum Calcio 2012
• Real Caposele 2–3 Felice Scandone
• Rocca San Felice 0–1 Atletico Castelfranci
Dom. 23 novembre
• Civilis Candela 2–1 Michele Amodeo
• Orsara Calcio 4–1 Frigento Sturno
LA CLASSIFICA
1. Casamarciano – 19
2. Felice Scandone – 15
3. Orsara Calcio – 14
4. Rocca San Felice – 14
5. Real Caposele – 13
6. Atletico Castelfranci 1983 – 13
7. Polisportiva Bisaccese – 12
8. Civilis Candela – 12
9. Abellinum Calcio 2012 – 11
10. Pol. Lorenzo Toriello – 10
11.ASD Mugnano del Cardinale – 7
12. Frigento Sturno – 7
13. Union Baronia – 5
14. Michele Amodeo Monteforte – 4
Classifica molto corta dalla seconda alla nona posizione: tutto apertissimo.
LE PROSSIME PARTITE – 9ª GIORNATA (30 novembre 2025)
Domenica 30 novembre – ore 14:30
• Atletico Castelfranci – Orsara Calcio
• Casamarciano – Civilis Candela
• Felice Scandone – Pol. Lorenzo Toriello
• Frigento Sturno – Mugnano del Cardinale
• Michele Amodeo – Rocca San Felice
• Real Caposele – Polisportiva Bisaccese
• Union Baronia – Abellinum Calcio 2012