Futsal. Giuliano Prioriello è il nuovo preparatore atletico della Sandro Abate.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver ingaggiato per la stagione2022-2023 il preparatore atletico Prof. Giuliano Prioriello, classe1991, argentino naturalizzato italiano. Giuliano Prioriello arriva dal Pozo Murcia, il club di futsal più famoso di Spagna e tra le società più titolate al mondo. In carriera è stato anche allenatore della condizione del Boca Junior Futsal e del Club Ferrocarril Oeste. Si è laureato presso la Universidad de Flores ed ha conseguito i Master in “musculación aplicada a la preparación física y al fitness” e “Preparación Física en deportes deconjunto”.

