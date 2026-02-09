Incendio a Secondigliano, distrutta la storica pizzeria del quartiere

Notte di grande paura a Secondigliano, dove un violento incendio ha devastato i locali della storica pizzeria “Benvenuti al Sud”, provocando ingenti danni alla struttura e costringendo all’evacuazione della palazzina sovrastante. Le fiamme, visibili a distanza, hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

L’allarme è scattato in piena notte, quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza di fumo denso e fiamme provenienti dal locale situato lungo corso Secondigliano. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori, affiancati dalle forze dell’ordine, che hanno provveduto a delimitare la zona e a far evacuare l’edificio per ragioni di sicurezza. Durante l’incendio è stata coinvolta anche un’officina situata nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale.

La pizzeria è stata pesantemente danneggiata e i locali risultano al momento completamente inagibili. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la conta dei danni è significativa e sarà necessario attendere ulteriori verifiche tecniche per stabilire l’entità complessiva delle conseguenze strutturali.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Secondo le prime ipotesi investigative, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un guasto elettrico o da un cortocircuito, mentre al momento non emergono elementi che facciano pensare a un’origine dolosa. Gli investigatori stanno comunque analizzando ogni dettaglio utile per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.