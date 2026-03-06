Forino, fermato dalla Guardia di Finanza con mezzo chilo di hashish: arrestato dopo il ritiro di un pacco in tabaccheria

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto di nazionalità italiana, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto a sequestro mezzo chilo di hashish. In particolare, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, nel corso di un servizio per il contrasto ai traffici illeciti, in Forino (AV), notavano un soggetto con precedenti specifici che, con atteggiamento circospetto e furtivo, saliva a bordo della sua vettura, dopo aver prelevato un pacco in un hub di ritiro spedizioni, istallato presso una ricevitoria/tabaccheria. Insospettiti dell’atteggiamento dell’uomo, i finanzieri fermavano il veicolo e lo sottoponevano a controllo, rinvenendo all’interno del pacco monitorato n. 8 panetti confezionati singolarmente di sostanza che, all’esito positivo delle analisi speditiva effettuata mediante drop test, è risultato essere hashish. Le attività di perquisizione venivano poi estese presso l’abitazione del soggetto, dove veniva rinvenuto un bilancino di precisione per dosare lo stupefacente ed ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo rinvenuto nel pacco prelevato. L’attività di servizio svolta testimonia, ancora una volta, l’azione esercitata dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, che si colloca nell’alveo delle mission istituzionali del Corpo quale presidio di legalità nonché delle direttive della locale Prefettura volte ad intensificare i controlli sul territorio per la repressione dei reati della specie. Per le condotte illecite al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.