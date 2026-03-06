Nola 8 marzo, “Mai bandiera bianca”, sul balcone del municipio il vessillo contro la violenza di genere

L’amministrazione comunale di Nola aderisce alla campagna nazionale di comunicazione “Contro la violenza sulla donna mai bandiera bianca”, promossa da ANCI e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata da ANCIcomunicare.

Oggi la bandiera simbolo della campagna di sensibilizzazione è stata esposta sui balconi del municipio di piazza Duomo, a testimonianza dell’impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione e rimarrà tutto l’anno nell’ambito della campagna #25novembretuttolanno per lanciare un messaggio chiaro: il contrasto alla violenza di genere è un obiettivo che si persegue con costanza e determinazione e non solo in occasione degli eventi che ne sanciscono l’importanza.

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna le iniziative proseguiranno con il convegno: “Voci di donne: Musica e Parole” La Rivoluzione culturale delle donne” in programma oggi alle 17 al museo storico archeologico e promosso dalla sezione di Nola della Fidapa. Sempre nell’ambito delle iniziative dedicate all’8 marzo, sabato 7 alle ore 17.30, presso il museo storico archeologico di Nola, si terrà l’incontro con l’autrice Lella Palladino per la presentazione del libro “Che sia l’ultima. Femminicidi e violenze di genere”, un momento di confronto aperto alla cittadinanza e al mondo della scuola organizzato dall’associazione Passepartout.

Per la giornata internazionale dei diritti della donna ci sarà poi il convegno promosso dall’Ambito Sociale N23 dal titolo “Il potere invisibile – patriarcato e violenza economica”, in programma alle ore 10.00 presso il Parco archeologico “Mastrilli”. L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatrici dei centri antiviolenza, professioniste e associazioni impegnate quotidianamente nel contrasto alla violenza di genere, con un focus specifico sulla violenza economica, spesso meno visibile ma altrettanto lesiva dell’autonomia e della dignità delle donne.

“Come istituzione – afferma l’assessore alle pari opportunità, Florinda Aliperta – abbiamo il dovere di promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della libertà. Ma la vera sfida è culturale e riguarda tutti: uomini e donne, famiglie, scuole, associazioni. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo costruire una Nola più giusta, inclusiva e sicura, dove nessuna donna debba mai sentirsi sola o senza voce”.