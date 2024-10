Forino (AV): Tra Halloween e Mercatini di Natale la cittadina si anima in questo periodo dell’ anno.

Il Forino Beach associazione culturale/ sportiva animerà il prossimo periodo autunnale con due appuntamenti molto importanti : Halloween 2024 che Domenica 27 vedrà l’ allestimento di laboratori creativi a tema horror e personalizzazione zucche con laboratorio per i bambini e la sera del 31 Ottobre Festa del Dolcetto o Scherzetto entrambe le date nella Villa Comune , nonché ad inizi Dicembre 6/7/8 con i Mercatini di Natale organizzati nel centro storico di Forino .

Le tre serate di Dicembre saranno animate con le esibizioni musicali di alcuni artisti locali e saranno presenti aziende con stand espositivi dei loro prodotti. Per la migliore riuscita degli eventi è stata inoltre organizzata ‘”Lotteria di Natale 2024″‘con l’ acquisto dei biglietti, al prezzo di 2.50 euro cadauno, che sarà possibile fino al giorno sette Dicembre. Dunque per adesso appuntamento a Domenica 27 Ottobre e Giovedì 31 Ottobre in attesa della tre giorni di dicembre. Da. Bio