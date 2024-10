AVELLA. Il giovanissimo talento Pasquale Salapete incanta con la sua chitarra: a soli 12 anni conquista il mondo della musica classica

L’ultimo trionfo del giovane chitarrista è stato al Concorso Internazionale “Giuseppe Caputo” a Manfredonia, dove si è aggiudicato il primo premio assoluto. A Palma Campania, solo qualche giorno più tardi si è aggiudicato il premio come miglior talento con una borsa di studio e un concerto premio da tenersi in Francia a Marsiglia partecipando al concorso internazionale “Giambattista Cutolo”.

Un talento precoce e una tecnica da professionista

La passione di Pasquale per la chitarra è iniziata in tenerissima età e da allora non ha smesso di coltivarla con dedizione. Nonostante abbia solo 12 anni, la sua tecnica esecutiva è quella di un musicista con decenni di esperienza. La padronanza dello strumento e la sensibilità con cui interpreta i brani sorprendono tanto il pubblico quanto gli esperti del settore, che non esitano a definirlo un autentico talento precoce.

Le sue esibizioni rivelano una capacità di controllo e una precisione rara da trovare in un giovane musicista. Ogni nota suonata trasmette emozioni profonde e dimostra un senso musicale naturale che va oltre la semplice abilità tecnica. La maturità artistica di Pasquale emerge anche nella scelta dei repertori, che spaziano tra i grandi classici e brani più contemporanei, sempre interpretati con un tocco personale che cattura l’attenzione degli ascoltatori.

Un futuro brillante all’orizzonte

Il successo al concorso di Manfredonia rappresenta solo l’ultimo di una serie di riconoscimenti che Pasquale ha collezionato. La sua partecipazione a concorsi nazionali e internazionali ha sempre portato a casa risultati eccellenti, segno di un impegno costante e di un talento che si va perfezionando giorno dopo giorno. Il concerto in Germania sarà un’occasione straordinaria per mettere in mostra le sue abilità di fronte a un pubblico internazionale e potrebbe aprire le porte a ulteriori opportunità di crescita e di carriera. Ma non è l’ultimo al difuori dei confini sarà anche a Marsiglia l’anno prossimo.

Il giovane chitarrista di Avella è un esempio di come, con passione e dedizione, sia possibile raggiungere grandi traguardi fin dalla giovanissima età. Pasquale Salapete non è soltanto una promessa della chitarra classica, ma un talento già affermato, destinato a fare strada nel mondo della musica e a rappresentare con orgoglio il suo paese natale.

Con il supporto della sua famiglia, dei suoi insegnanti e della comunità locale, Pasquale continuerà a sviluppare le sue capacità, mantenendo i piedi per terra ma con lo sguardo rivolto verso nuovi orizzonti. La strada che ha intrapreso è quella di un autentico virtuoso, e il suo viaggio musicale è appena iniziato.