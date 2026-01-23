Forino (Av): Telecamere di Videosorveglianza cittadine . Il Comandante Lanzetta dilegua ogni dubbio sul loro funzionamento

Dopo i recenti e gravi fatti di cronaca riguardo alla rapina perpetrata in casa nel pieno centro, diversi cittadini, giustamente allarmati dal grave episodio , hanno aperto il dibattito cercando di comprendere se la Videosorveglianza Comunale sul territorio forinese è realmente attiva ed essere garantiti come tali sulla sicurezza. Diciamo intanto che le indagini da parte delle autorità competenti Carabinieri ed anche Polizia Municipale inerenti proprio la rapina in casa, continuano serrate e stanno seguendo varie direzioni anche proprio attraverso l’ ausilio delle Telecamere di Videosorveglianza e Sicurezza del territorio. Si spera di assicurare alla giustizia nel breve tempo possibile gli autori di questo scellerato atto. In considerazione però di tante e svariate richieste di chiarimenti da parte di diversi cittadini riguardo il funzionamento della Videosorveglianza Comunale , stamattina ci siamo recati presso il Comando della Polizia Municipale dove abbiamo incontrato il Comandante Capitano Dott. Lanzetta il quale ha da subito voluto esprimere la piena solidarietà e vicinanza alla Dottoressa Rosalia Spolverino, alla Madre ed alla figlioletta per quanto accaduto nei giorni scorsi. Successivamente lo stesso Comandante ha voluto ribadire il fatto che le Telecamere di Videosorveglianza sul Territorio forinese sono funzionanti ed a pieno regime . Controllati 24 ore al giorno e da più di un anno , ovvero dall’ installazione, sono Sette i punti cruciali monitorati costantemente e con essi altri Tre che insistono attorno al Palazzo Comunale. Telecamere che come asserisce il Comandante, sono dotate sia di cartellonistica idonea alla normativa Nazionale , Regionale ed Europea per quanto concerne le linee guida sul trattamento dati personali e tutela privacy , sia in materia di politica di sicurezza, dotate anche per lettura targhe. Lanzetta continua ancora volendo rassicurare i cittadini sia sul fatto che sul territorio comunale prossimamente saranno installate molte altre telecamere di controllo grazie al già finanziato progetto intercomunale Forino – Contrada, sia sull’ importante livello di attenzione da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale . Inoltre promette che il livello di Sicurezza sarà ulteriormente innalzato con molti altri e più frequenti Posti di controllo anche di sera e nelle ore topiche della giornata . Daniele Biondi