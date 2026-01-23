Sant’Anastasia, al via i “Laboratori di inclusione sociale” per giovani con disabilità e autismo

Il Comune di Sant’Anastasia ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di giovani da coinvolgere in progetti di inclusione sociale dedicati a ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali, è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni residenti sul territorio comunale e prevede l’inserimento in percorsi formativi pensati per favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e l’avvicinamento al mondo del lavoro.

Nel dettaglio, i progetti rientrano nell’ambito dei “Laboratori di inclusione sociale” e prevedono attività pratiche nei settori di aiuto-cuoco e aiuto-pizzaiolo, con l’obiettivo di rafforzare competenze operative, relazionali e quotidiane. In questa fase iniziale saranno selezionati quattro partecipanti.

I percorsi sono interamente sovvenzionati dal Comune di Sant’Anastasia e rappresentano un intervento concreto a sostegno dell’inclusione e della crescita personale dei giovani coinvolti. L’avviso e la documentazione necessaria per manifestare l’interesse alla selezione sono disponibili online.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche sociali comunali volte a promuovere l’integrazione, l’autonomia e le pari opportunità, con la prospettiva di ampliare e proseguire nel tempo questo tipo di progettualità.